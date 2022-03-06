選讀理想的大學系所是眾多優秀學生的人生必考題，2022大學暨技職校院多元入學博覽會進入第二天，世新大學出動全校19個系所老師為青年學子在關鍵時刻解說理想中的夢想科系，專業分析各系選擇之道，為未來生涯發展搶得先機。

世新大學花朵造型筆。（王雅芬攝影）

世新大學在大學博覽會展攤上的花造型筆非常有創意，吸引不少學子索取。此外，現場設置Live Podcast專區，以最接近潮流的媒體靠近年輕人的心，展示辦學特色，第一天並邀請知名校友主播鄭亦真、賴家瑩、記者陳文越站台，與現場學生互動，協助考生圓夢世新。

嫁給世新大學人生必會燦爛奪目。世新大學以傳播起家，新聞傳播學院聞名全台，詢問度相當熱門，世新大學傳播管理學系主任蕭宏祺就解析，該院大多數學生大三時期就會透過學校資源開始在各大傳媒企業實習、搶先卡位，傑出表現也讓他們在大四畢業時獲取高於新鮮人起薪的就業機會。

世新大學學生現場架設Open Studio開放錄音室讓考生體驗受訪、傾聽夢想。（王雅芬攝影）

為了讓學生體驗Podcast節目製作，攤位特別架設Open Studio開放錄音室，由世新電台DJ訪問現場來賓。在傳播圈擁有眾多知名校友的世新大學，透過產官學的合作與紮實的訓練與引進最新設施，畢業生實務強，為企業界最愛用。

個人申請入學準備在即，什麼樣的備審資料能在面試中脫穎而出呢？世新大學廣播電視電影學系主任葉基固為現場學生解說，以傳播學院來說就是創意與創作，打破公版的自我介紹文章，嘗試用一些隱喻象徵的創意來表現自我，或提出有個人特色的作品，講出你的創作理念，就很容易在人海中跳脫出來，在教授心中建立鮮明的第一印象。