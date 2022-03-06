我國少子化問題嚴重，但國中小的班級學生人數仍多。教育部公布最新統計數據，觀察主要國家2019年國小平均每班學生人數，我國是22.9人，較美國（20.3 人）及經濟合作暨發展組織OECD平均(21.1人)高，但較日本(27.2人)及南韓(23.0 人)低。

至於國中班級平均人數，我國國中平均每班學生 27.0人，低於日本（32.0人），高於美國、南韓及OECD國家平均。

教育部統計，110學年各級學校學生數計有417.2萬人，以國小119.1萬人最多，其次是大專118.6萬人；和109學年相比，學生總數減少4萬人（1％），以高中減少2.4萬人最多，僅國小增加1.7萬人。

教育部分析，近5學年間國中及高級中等學校平均每班學生人數呈逐年下降趨勢，其中國小均維持在23.0人左右；國中由105學年27.9人降至 110學年26.8人；高級中等學校由36.5人降至 31.5人，計減5.0人，最為顯著。

近5年間各級學校生師比也逐年下降，高級中等學校由105學年16.4人減至110學年13.8人，計減2.6人最多；110學年國小及國中分別為12.1 人及9.6人，也分較105學年減0.2人及1.4人；大專校院由105學年23.3人逐年遞減至109學年 21.7人，110學年則微幅上升至 21.9 人。

觀察2019年美、日、韓、OECD 國家平均及我國各級學校生師比，我國國中、國小生師比分別為9.9人及12.1人，均為各國最低；高級中等學校14.6人，僅低於美國之15.1人；至大專校院生師比22.0人，分別較美國及OECD國家平均高 8.4人及6.8人。