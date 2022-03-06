在俄烏開戰後，俄羅斯對歐洲的鋁材出口受到很大影響，這為大宗商品交易商們創造一個新的機會，吸引他們把中國的鋁材轉運至歐洲。外媒報導，上海自貿區在最近幾周向歐洲客戶發出的鋁材貨櫃超過兩萬噸。

美國之音報導，俄羅斯入侵烏克蘭引起全球的憤怒，歐美聯手許多國家對俄羅斯實施制裁，但制裁措施多集中在金融領域。白宮表示，美國還沒有對俄羅斯鋁業實施制裁的計畫。

俄羅斯供應的鋁占美國進口總量的10％。市場人士分析，在全球低庫存的情況下，歐美如果制裁俄羅斯鋁將會大幅加劇通貨膨脹風險。

但是，俄烏局勢引起上海與倫敦的鋁材期貨價差持續擴大，巨大的利潤空間吸引交易商們快速把鋁材從世界最大的鋁材消費國—中國轉運到歐洲。

報導指出，歐洲的鋁材供應在俄烏開戰前就相當吃緊。冬季能源價格大漲迫使歐洲的鋁材生產商削減產量，進一步加劇供應吃緊的問題。俄烏開戰後，船運大戶都拒絕使用俄羅斯聖彼得堡、新羅西斯克等俄羅斯港口，直接導致俄羅斯鋁材出口銳減。

隨著鋁價持續攀升，全球供應受到嚴重擠壓，對歐洲買家造成嚴重打擊。此外，全球庫存量銳減，分析師和交易商認為，在俄羅斯運輸受阻的情況下，大幅增加從中國往歐洲的鋁材出口，將能夠為歐洲的供應短缺狀況帶來短期的緩解。