香港政務司司長李家超今（6日）發表一篇網誌，講解關於大陸援港工程中的隔離設施項目，表示項目均在全速進行中，下一個完成的將是新田社區隔離設施。此外，位於落馬洲河套區的大陸援建項目，是工地面積最大、工程最複雜，為儘速完成，會建造臨時橋樑連接深圳邊境和落馬洲河套區，讓工程人員和物資可經橋樑迅速進出深圳及河套工地。

李家超表示，上星期二（1日）視察接收剛建成的青衣社區隔離設施。這是大陸中央援建工程中第一個落成項目，只用了短短七日就迅速完工，創造了香港一個工程奇蹟。下一個將完成的工程會是位於前新田購物城用地（由新鴻基地產及恆基地產借出土地）的另一社區隔離設施，工人正馬不停蹄地安裝組合屋。

李家超稱，大陸援建的其他六個項目也正全速進行，包括竹篙灣、啟德前跑道區、元朗潭尾（由新鴻基地產借出土地）、洪水橋近雞伯嶺路、粉嶺馬適路旁（由新世界發展借出土地）、以及港珠澳大橋香港口岸人工島。工程團隊正不斷努力，包括進行土地平整及排污工程，確保可盡快完成。

他續指，除了上述八項工程之外，位於落馬洲河套區的國家援建項目也正全速進行，工程由中建科工集團負責，將建造一座約1000個床位的應急醫院和另約10000個床位的社區隔離及治療設施。這工地面積是所有項目中最大、工程最複雜，為加快趕工，會建造臨時橋樑連接深圳邊境和落馬洲河套區，讓工程人員和物資可經橋樑「點對點」迅速進出深圳及河套工地，以免因清關程序及防疫措施拖慢工程。

李家超指出，九個援建項目一共可提供約50000多個床位，這些新建設施將大大增加香港的隔離能力。雖然新設施有些會在三月內建成，有些會在四月或之後，但在隔離設施增加下，再配合有效的大規模檢測，香港將有力量把疫情上升趨勢扭轉為下降，從而管控疫情的走勢，達致清零。