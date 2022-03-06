LEBRON IS ON FIRE 🔥



51 PTS FOR THE KING



(via @NBA)pic.twitter.com/57dPxSodij — Bleacher Report (@BleacherReport) March 6, 2022

「小皇帝」詹姆斯6日大發神威，全場飆進加盟湖人以來新高的56分，外加10籃板、3助攻，加上「甜瓜」安森尼最後33.5秒投進穩住勝局的三分球，幫助湖人最後以124比116逆轉擊敗勇士，總算中止最近4連敗，換成勇士苦吞4連敗，西區排名也跌到第3。

湖人首節雖靠詹姆斯內線強攻，一度取得14分大幅領先，勇士卻靠普爾接連投進三分外線，以及庫明加內線單打，不僅追上，甚至來到次節，勇士反而領先14分，幸好湖人在上半場結束前接連投進三分，半場打完，勇士67比62領先。

半場就轟26分的詹姆斯，來到第3節持續飆分，單節更進帳14分，可惜湖人就是沒有辦法追上，打到末節，詹皇連續投進兩顆三分球，總算幫助湖人追成97平，甚至來到最後7分51秒，詹皇再進三分球，湖人反以100比97領先勇士。

詹姆斯更在最後2分10秒上演空中接力灌籃，幫助湖人領先到7分，接著威金斯幫勇士追回兩分，柯瑞最後1分06秒切入再放兩分，可是安森尼最後33.5秒投進重要三分球，重新擴大湖人領先到6分，柯瑞搶投三分不進宣告勇士敗局。

詹姆斯全場投31中19，含三分球投11中6，罰13中12，手感實在相當火燙，韋斯布魯克也拿20分、4助攻與4籃板，安森尼14分，蒙克12分；勇士以柯瑞30分最高，普爾也拿23分，威金斯14分，不過克雷湯普生全場投13中3，僅拿7分。