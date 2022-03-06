警方表示，所幸陳男只是「自撞」並未造成他人受傷。（民眾提供）

毒跡該敗 男子注射毒品神情恍惚自撞 警方手到擒來

「歹路不可行！」大甲警分局於日前獲報轄區發生車禍事故，員警到場發現一輛自小客車自撞安全島，66歲的陳姓駕駛躺在駕駛座上神情恍惚；警方原以為是酒駕釀禍，卻被眼尖員警發現陳男手中握有注射針頭1支，經初篩該針筒呈第一級毒品嗎啡陽性反應，員警發現案情並不單純。

警方指出，員警進一步搜索陳男所駕駛的小客車，於車上起出兩包總重53.78公克的安非他命；陳男經員警追問下，方供稱所注射施用的第一級毒品，係購買二級毒品後賣家所贈送試用；陳男於好奇心使然之下，適毒癮發作，便在駕車行進中施打毒品後導致發生自撞交通事故。

警方表示，所幸陳男只是「自撞」並未造成他人受傷，全案訊後，依涉毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送偵辦，並持續向上溯源擴大清查毒品來源。

大甲派出所長王永興強調，毒品危害極大，常伴隨成癮及致命風險，民眾應該正視毒品問題並遠離毒品危害施用毒品有害身心健康，員警也將持續加強查緝毒品，讓毒品遠離社區，維護市民安居好環境。

警方呼籲，「酒駕」及「毒駕」對於駕駛人駕駛交通工具，不僅自身還甚至會造成用路人的危害，提醒民眾「酒後駕駛危險高，醉不上道」、「珍惜生命，請拒絕毒品誘惑」！

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