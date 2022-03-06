辦婚禮本是喜事，到底什麼情節惹得全場哭聲連連？名嘴狄志為在節目上分享一則故事，一個80歲老翁給77歲的老婆補辦婚禮，沒想到新郎突然下跪懺悔之前「在外面有女人」，老婆一聽大飆淚，但卻是將丈夫扶起並緊抱對方，表示會原諒他，並牽手繼續過完餘生，而這番感動的背後藏著大秘辛，男方出軌的對象，竟是老婆的親姊姊。

狄志為在《新聞挖挖哇》分享這則故事，直呼不可思議，「一個女人可以忍耐這麼久」，他表示這名老翁是個公務員，老婆則開了雜貨店，兩人生了4個孩子，最後才生到兒子，老婆平時就邊照顧孩子邊照顧店裡生意，經常忙不過來，這時她個性外向的親姊姊主動伸出援手，當店員還幫顧小孩。

每每姊姊進到家門，老公就會猛獻殷勤，老婆直覺不對勁，但男方解釋只是因為姊姊來幫忙又沒收錢，所以送點禮物、給點好處，這是應該的，老婆乍聽覺得有理，但細思又覺得不太對，而她的直覺是對的，兩人確實搞不倫，狄志為解釋，老婆個性比較強勢，男方長久在原配這裡得不到溫暖，就常跟姊姊訴苦，久而久之聊到床上去，正宮多次發現他們偷腥，但卻不敢戳破。

狄志為透露，這段不倫戀後來搞到人人都察覺，經常拿這事嚼舌根，直到某天，姊姊又來家裡，跟妹婿待在客廳，正宮則在廚房煮飯，喊人來端菜卻遲遲沒人過來，她跑去客廳，赫見姊姊坐在老公身上搖，這段12年的不倫戀終究浮上檯面，姊妹從此撕破臉，在抓包老公偷腥後過了30年，元配提了離婚，但丈夫不肯，為了挽回而補辦了這場婚禮，狄志為透露，自己認識的長輩有參加這場喜宴，大嘆「明明是辦喜事，一堆人都在哭」。