高雄戰車撞歪電線桿會停電？ 台電回應了 12:262022/03/06 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一部戰車6日上午撞歪高雄市阿蓮區一支電線桿，網友擔心因此停電。（摘自爆料公社網頁／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一部戰車6日上午撞歪高雄市阿蓮區一支電線桿，台電人員到場搶修。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 一部天山營區戰車於6日上午10時許行經阿蓮區復安47-25號對面時，疑似行車不慎，撞歪路旁12米電線桿。有網友在爆料公社臉書質疑，此舉是否會導致岡山地區再次停電。台電對此表示，電線沒有被扯斷，沒有斷電疑慮。 此事故現場是一處雙向道路，一部戰車行駛於右側道路，因不明原因導致撞歪電線桿。台電說，已經通知工程人員到場將電線桿暫時以吊臂車固定斷桿，並派人力搶修中。經檢視周邊電線，發現電線完好，不會斷電。 烏克蘭對台啟示》台積電也擋不住？他曝：不能只期待美國 台灣工具機暨零組件公會理事長 許文憲 急公好義有膽識 #戰車 #阿蓮 #停電 #電線桿 #台電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台電董座難尋曾文生恐先暫代 總經理雙王呼聲最大 10:472022/03/06 財經 工商社論》穩定供電比什麼都重要 04:102022/03/05 財經要聞 303全台大停電 王世堅曝3大可怕問題 16:522022/03/05 政治 捐2億卻遭陳其邁痛批 他酸：台電應該很痛心 13:002022/03/05 政治 興達電廠士氣低 退休員工憂人力斷層 04:102022/03/06 生活新聞 任內4度大停電 在野黨齊轟王美花下台 04:102022/03/05 政治要聞 半導體缺貨潮驚現破口 PC業界抖內幕：下半年小心 10:102022/03/06 財經 台北愛樂到尖石 齊唱泰雅歡樂歌 04:102022/03/06 地方新聞 桃園綠色生活悠遊節 花海美不勝收 04:102022/03/06 地方新聞 時評》台灣只剩一缺 18:192022/03/05 中時社論 一年內數度停電！「303事件」熱議度居冠 單日聲量破44萬筆 09:372022/03/05 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。