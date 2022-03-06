一部戰車6日上午撞歪高雄市阿蓮區一支電線桿，台電人員到場搶修。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

一部天山營區戰車於6日上午10時許行經阿蓮區復安47-25號對面時，疑似行車不慎，撞歪路旁12米電線桿。有網友在爆料公社臉書質疑，此舉是否會導致岡山地區再次停電。台電對此表示，電線沒有被扯斷，沒有斷電疑慮。

此事故現場是一處雙向道路，一部戰車行駛於右側道路，因不明原因導致撞歪電線桿。台電說，已經通知工程人員到場將電線桿暫時以吊臂車固定斷桿，並派人力搶修中。經檢視周邊電線，發現電線完好，不會斷電。