台北市長柯文哲妻子陳佩琪今（6）日在臉書發文，除了提到聯醫加開高端疫苗門診，結果一整個下午只打了2劑外，也提到自己曾為了重複打公費疫苗一事，幫基層醫師向柯文哲撒嬌請命，讓柯文哲聽完後「笑得開心極了，感覺好爽的樣子」。

陳佩琪在臉書表示，北市65歲以上的長者就可打23價肺炎鏈球菌疫苗，而此種疫苗是鼓勵隔幾年再重打，公費終生只提供一次，因此再次施打時須自費，但有時門診眼花會沒發現到病人可能幾年前就已在外縣市打過，因此重複幫病人打公費，結果下場就是會收到北市衛生局寄來的罰鍰公文，要「負責人用匯票限時寄還衛生局」。

陳佩琪認為「人難免有眼花的時候」，且不小心公費重複施打， 只是偶然中的偶然，「雖是人為疏忽，但也在合理範圍之內」，因此某次在與柯文哲的早餐meeting中幫基層醫師請命，希望市長可以不要處罰辛苦的基層醫師。

陳佩琪表示，自己的請命算是難得跟老公撒嬌一次，但柯文哲聽完後卻笑得開心極了，感覺好爽的樣子，直誇「台北市的公務員太棒了，都能明察秋毫， 幾千塊的公家錢都要爭回來！」

陳佩琪說，為公事陳情的結果，老公不但不理她，還很自豪地說這是他這些年來能還債五百億的原因，並強調此事是她的醫療業務，而上級督導就是台北市政府，「網軍請別再利用這個打我干政了！」