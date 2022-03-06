《台北股市》焦點股-陽明

基本面：陽明(2609)2021年營收創高，達3344.75億元，年增120.22％，去年前三季獲利已寫下新高，累計每股盈餘32.73元，今年1月營收又再創高，高達355.9億元，年增74.07％。陽明3月中召開董事會，去年EPS及盈餘配股將是市場焦點。

技術面：雖然國際股市動盪，但航運股人氣匯聚，陽明(2609)股價跟上長榮(2603)及萬海(2615)腳步，突破前波120元壓力區，在上周五收波段新高，來到133元，收漲6.4％。日K線連四紅，均線向上揚升。

籌碼面：上周四個交易日，三大法人全面買超，外資累計買超33998張、投信買超8748張、自營商買超4147張；融資一周大增18357張，人氣明顯攀高。

展望：最新SCFI綜合指數再度下跌，來到4746.98點，但只是稍微反映傳統淡季，運價仍在高檔徘徊。第一季歐美市場庫存依舊處於低檔，零售及民生用品的需求強勁。塞港現象目前並無緩解，船舶靠港天數下降只是短期現象，3月開始貨量已經有所回溫。航商3月及4月再度調漲貨櫃綜合費率附加費(GRI)、燃油附加費(BAF)等，美西貨櫃開始有供不應求的現象，運價及陽明營收將維持高檔不墜。