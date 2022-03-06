俄烏開戰讓兩岸關係備受關注，前副總統呂秀蓮今天表示，今年4月17日是馬關條約簽訂紀念日，她再度呼籲召開民間國是會議，全民一起討論基本國策及兩岸政策，經由最理性民主的方式形成「2022台灣共識」，並向全世界召告，台灣人民要用「和平公義」打造新台灣，化兩岸的干戈為玉帛！

呂秀蓮今天以南北韓為例，2017年川普與金正恩老少鬥，使朝鮮半島陷入核戰邊緣時，南北韓雙方卻利用平昌冬季奧運化干戈為玉帛，令世人驚喜。四年後北京冬奧，開賽前聯合國特別通過「奧運休戰協議」，要求各國尊重奧運的和平精神，停止戰爭。

但她說，反諷的是，冬奧甫閉幕，俄國立即出兵烏克蘭。更反諷的是，普丁以參加冬奧開幕為名，在訪中9小時內，與習近平簽下15項合作協議；中國將採購俄國石油及天然氣。隨後普丁匆匆離去，部署入侵烏克蘭的陰謀大計。

呂秀蓮認為，普丁出兵，因為烏克蘭急切想要加入北大西洋公約組織，為阻止NATO勢力長驅直入俄羅斯，普丁的如意算盤是用閃電戰。然而烏克蘭全民皆兵，同仇敵愾，而美國雖宣稱不派兵，以免引爆核武大戰，卻發動非典型的金融核戰，將俄國趕出「環球銀行金融電信協議」（SWIFT），拖垮俄國經貿，又全面凍結普丁及俄國富豪的海外資產，引起俄國內部強烈反彈。

她說，最特別的是，此次戰爭透過網路直播，幾乎全球參戰。普丁的冷酷蠻悍，襯托澤倫斯基的堅毅果敢，國際輿論一面倒，各種援助紛紛到來，不只促成歐盟團結，彷彿全世界都為反普丁而成為一家人！一些生離死別的小故事，把痛恨共產黨及反對戰爭的人們緊緊牽引在一起。普丁簡直成為人類公敵！

雖然台灣不是烏克蘭，烏克蘭也非台灣。但呂秀蓮認為，若將視野提升到俄烏與中台的戰略關係，其實真有許多相似處：俄烏與中台雙方均具有「遠親及近鄰」的特殊關係；俄中兩國均為共產國家，而台烏則屬民主國家；烏克蘭為北約與俄羅斯的緩衝區，而台灣則為西太平洋第一島鏈中心點，戰略地位特殊。

美國為消除「棄台論」的疑慮，立即派出5位卸任的國防及國安高層搭外交專機來台安撫，接著川普的國務卿龐佩奧也會帶來抗中保台的訊息，她說，這固然有兩黨政治角力的玄機，但美方為安定台灣民心的用心也可喜。

呂秀蓮指出，台灣可千萬不要隔岸觀火！俄烏戰爭在台海劍拔弩張時突然爆發，活生生為世人上了一堂「戰爭與和平」的寶貴課程，我們要認真學習和省思。現代戰爭早已超越傳統，全球化和科技化的世代，戰爭輸贏決定在軍事和經濟實力，也決定在民心士氣和國際公義。烏克蘭全民皆兵，真情團結，才能號召國際軍團，有效贏得國際奧援。

她說，烏克蘭照出台灣的缺失，我們拼命買武器，卻任令兵員大量流失；我們寄望美國保護台灣，但自己卻不願上戰場！更重要的是，政府高喊抗中保台，事實上有抗中，也抗疫情，卻沒有告訴人民如何保護台灣！衛福部早該換由國防部，1922別再教戴口罩，而是全民如何保台灣大內宣！

今年4月17日，馬關條約簽訂紀念日，呂秀蓮發起「2022和平台灣年」，呼籲召開民間國是會議，「由下而上，從北到南，本島及離島，全民一起來討論我們的基本國策，尤其兩岸政策要不要改？如何改？」

她強調，時代變了，情勢更緊迫。戰爭無情，和平無價！我們希望經由最理性民主的方式形成「2022台灣共識」，並向全世界召告，台灣人民要用「和平公義」打造新台灣，化兩岸的干戈為玉帛！