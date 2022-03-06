蔡英文總統今上午出席「紀念馬偕來台宣教150週年聯合慶典禮拜」時指出，長老教會在台灣民主化過程中扮演很重要的角色，在關鍵的時候發表宣言，促進台灣民主發展、實踐公義，讓台灣走向民主、自由及人權這條道路。她也期盼未來繼續走在追求公義的道路上，持續為台灣奮鬥打拚。
蔡英文致詞時表示，加拿大長老教會在1871年派馬偕博士來台宣教，當時台灣對基督教信仰還不是很了解，在馬偕博士的日記裡面有寫到他傳教時所遇到的困難與辛苦，但他仍然堅持傳教，在醫療及教育發展上，也有很大的貢獻。
蔡英文指出，馬偕博士將他的一生奉獻給台灣，長老教會也延續著「焚而不燬」的精神，為台灣社會帶來正面的力量，長老教會在台灣民主化過程中扮演很重要角色，也在關鍵的時候發表宣言，促進台灣民主發展、實踐公義，讓台灣走向民主、自由及人權這條道路。
蔡英文提及，在座的牧長和兄弟姊妹長期為台灣祈禱、帶來福音，實踐對這片土地的愛，過去這兩年來，全世界都面對著疫情挑戰，國際情勢也有很大的改變，她特別感謝長老教會對政府的支持，也感謝所有兄弟姊妹團結防疫、守護臺灣。
蔡英文強調，現在疫情還沒結束，呼籲大家繼續做好防疫，持續為世界和平及國家人民祈禱，未來繼續走在追求公義的道路上，持續為台灣奮鬥打拚，願上帝祝福台灣。隨後總統現場宣布「慶典開始」。
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