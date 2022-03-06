每個人都渴望變成有錢人，過上財富自由的生活。命理專家艾菲爾老師在臉書粉專分享，太陽、上升星座在射手座、雙魚座、金牛座和水瓶座的人，過30歲後能最快存到第一桶金，變得越來越有錢，盡情享受不愁吃穿的生活。

第4名：射手座

射手座在年輕時期，是比較容易衝動行事的類型，可能會做出一些別人不敢輕易嘗試的事情，雖然在別人眼中，你們做事雜亂無章，還只有三分鐘熱度，但因為你們始終抱持樂觀的心態，且勇於挑戰新事物，所以能夠開創出屬於自己的獨特之路，再加上你們不畏艱難、不怕吃苦的個性，使你們能在群體中脫穎而出，等到30歲之後，就能累積一定的實力和財力，得到好的成果。

第3名：雙魚座

雙魚座在年輕時期最重視愛情，很容易因此忘記要好好打拚事業。不過等到30歲之後，你們已經嚐盡愛情的滋味，也經歷不少挫折，就會開始脫胎換骨、轉換想法，努力讓自己變成一個成熟、有擔當的人，並將所有心思放在賺錢上，這時的你們已經逐漸累積個人實力，能夠站在過去失敗的經驗上，一步步按照計劃實現藍圖，讓自己的生活越過越富足。

第2名：金牛座

金牛座本身就是穩定踏實的類型，無論大小事都能處理得井井有條，對於物質、金錢也相當重視，只是礙於早期能力有限，無法這麼快就致富發達，但你們的韌性十足，能夠憑藉毅力、恆心與對事物的執著，奠定十分穩固的基礎，到了30歲就能開始有所收穫，通常可以賺到比一般人更多的財富，成為真正的有錢人。

第1名：水瓶座

水瓶座天生是個好奇寶寶，喜歡研究、嚐鮮，年輕時完全定不下來、心思飄浮不定，比較難一心一意做好一件事，想法也比較不著邊際、天馬行空，不過隨著年齡增長，人生的閱歷也跟著變多，視野比以前更加廣闊，這時你們擁有「經一事，長一智」的聰明腦袋，知道如何運用、操作金錢，到了30歲之後，財富就能累積越來越多，想要提早過退休生活也不會只是一場夢。