動力火車昨晚攻蛋開心慶功。（華研提供）

動力火車「都是因為愛」台北小巨蛋演唱會5日圓滿落幕，2人昨晚超誠意「唱好唱滿」，整場演出長達3個半小時，笑稱下台後簡直差點虛脫，2人在慶功宴上幽默表示：「要不是因為再繼續唱就要超時，不然我們是可以多唱幾首的。」而尤秋興和顏志琳一口同聲表示結束演唱會後，最想做的事情就是「好好休息」。

動力火車此次開唱砸重金打造許多史無前例的舞台設備，演唱會末段動力火車坐上飛天帳篷飛往三層樓高處，尤秋興先是搞笑肖想帳篷道具，「可以帶回家給兩隻愛狗睡覺」，後感性說道：「看見歌迷這麼熱情，真的很謝謝你們，很愛大家！這句話很難說出口，平時只會講給老婆聽的哦。」而近期粉絲年齡層不斷下修的他們，歌迷橫跨「老中青」三代，兩人更是由衷感謝，坦言完成這場演出的心情相當複雜：「演唱會順利結束很開心，但每次要唱到最後幾個字的時候就覺得很不捨，希望可以常常站在舞台上唱歌給大家聽。」

顏志琳表示：「我們在這5年間也沒停下來，中間有到義大利開唱、秋興也結婚了、還發行全新專輯，很感謝所有粉絲的等待。」同時透露暌違5年再攻蛋，為此非常重視，求好心切想讓喉嚨維持在最佳狀態，顏志琳刻意減少和家人的對談，讓太太忍不住打趣說：「他都在搞自閉！」問及老婆看完演出後，是否有被帥到重新愛上自己？尤秋興嘴甜放閃：「是我重新愛上老婆，在籌備期間她都體貼地幫我把一切打理得服服貼貼，讓我可以無後顧之憂全力準備。」在演唱多首情歌時還不忘撒糖對著太太比愛心示愛。

昨晚演唱會邀請五堅情擔任嘉賓，雖然顏志琳的女兒對他們十分著迷，但他大方表示一點也不吃醋，只是不斷叮嚀「不要影響課業就好」。顏志琳還分享原先計畫聯手太太給女兒一個驚喜，不料在某次聚會上，竟被尤秋興無意間爆雷嘉賓名單，讓顏志琳夫妻檔無奈搖頭：「一切都破功了，但當下女兒們真的很高興！」

完成台北場演唱會，動力火車即將在5月28日繼續唱進高雄巨蛋，他們掛保證催票：「會一樣精彩好看，還會準備不同的橋段給南部的歌迷驚喜。」高雄場門票將於3月12日中午12點在KKTIX、全家FamiPort和ibon售票系統（高鐵套票）正式開賣。