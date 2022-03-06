警方製作防詐宣傳圖，提醒民眾投資沒有捷徑，勿受騙上當。（高雄市刑大提供／石秀華高雄傳真）

高雄市1名從事水電工的曾姓男子日前接獲陌生女網友要求加Line，對方自稱是投顧專員可提供內線消息，曾男心動下繳會費，初期獲利7萬後，前後又匯款10次砸了百萬，結果帳號被鎖定；1名女保險經紀人加入投資群組小試身手投資5萬，見帳面有獲利，加碼投資500萬，血本無歸，警方呼籲民眾，投資理財要多方查證，切勿因「貪」念上了詐騙集團的當。

「假投資真詐騙」案件近年來高居詐騙手法排行榜冠軍，根據高市刑大統計資料顯示，「假投資」案類的被害人年齡多集中在20至39歲，詐騙金額從數萬至數百萬元不等，高雄市自今年1月至2月24日止，共受理34件假投資真詐騙的案件。

高市1名34歲從事水電工的曾姓男子，今年1月中旬接獲陌生女網友要求加Line，女方自稱是投顧專員，可和股票市場主力接軌，提供內線消息，提高賺錢機率，曾男當下心動下，依照對方指示至指定網站註冊，繳交2萬6000元會費。

曾男砸錢投資後，至網站查詢，見帳戶成功出金2趟，分別獲利2萬元和5萬元，認為該名女網友所言不假，於是持續投資，共匯款10次，投資金額達上百萬，直至帳號遭鎖定後，聯絡不上投顧專員，才恍然大悟，原來自己碰上假投資真詐騙的手法。

1名58歲從事保險經紀人的黃姓女子，因收到「投資股票賺大錢」簡訊，於是加入投資公司LINE群組，自稱「許老師」的分析師每日在群組分析股市概況，黃女幾經評估後，認為對方似乎分析精確，1月中旬加入投資網址並申設帳號。

黃女首次投資5萬元小試身手，見帳面獲利超過5萬元後，決定加碼，分別以臨櫃匯款、網路轉帳等方式再匯出5筆，希望帳號內財富能迅速累積，黃女想提領獲利卻無法出金，申請的投資帳號遭封鎖，且投資公司的LINE群組竟顯示「不存在」時，才知受騙，損失高達500萬元。

高市刑大警方指出，詐騙集團會先廣發「推薦飆股」簡訊，並邀請民眾進入群組，以標榜高獲利、零風險，或稱有內線消息等話術誆騙被害人；再設立假網站提供被害人看盤、操盤，隨時查詢已獲利、可出金等訊息。

投資詐騙集團見被害人上鉤後，會鼓吹加碼，並指導被害人臨櫃大筆匯款時，要跟行員佯稱說是「買房頭期款」、「老屋翻新裝潢費用」等，才能順利匯款不被攔阻，呼籲想投資的民眾要多方查證，或有疑問可向165反詐騙專線查詢，以免受騙。