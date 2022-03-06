重慶市高級人民法院、重慶市人民檢察院、重慶市公安局、重慶市司法局聯合今（6日）發布《關於依法嚴厲懲治性侵害未成年人犯罪的通告》，決定從即日起至2023年2月底，在重慶市範圍內統一部署展開嚴厲懲治性侵害未成年人犯罪專項行動。

今年一月大陸江蘇徐州出現的「鐵鍊女」事件，引起各方對於大陸農村拐賣婦女兒童和性侵問題的極大關注。

據澎湃新聞披露，日前，重慶市委政法委、市高級人民法院、市人民檢察院、市公安局、市司法局決定從今年3月起在全市展開「共護未來」依法嚴厲懲治性侵害未成年人犯罪專項行動，旨在通過嚴厲懲治性侵害未成年人犯罪行為，推動社會治理，清除犯罪土壤，促進未成年人保護法、預防未成年人犯罪法落實落地。

據了解，專項行動將歷時一年，依法嚴厲打擊強姦，猥褻兒童，強制猥褻、侮辱，負有照護職責人員性侵，組織賣淫、強迫賣淫，協助組織賣淫，引誘、容留、介紹賣淫，引誘幼女賣淫八類犯罪。其中重點懲治成年人以暴力、脅迫等方式性侵幼女，性侵留守兒童、智障兒童，通過網絡實施性侵，在公共場所當眾性侵未成年人，利用特殊身份人員性侵未成年人，致使未成年被害人重傷、死亡或其他嚴重後果等犯罪。

專項行動指出，將堅持依法從嚴懲治原則，對性侵害未成年人犯罪有案必查、有罪必懲，依法從重打擊，「從嚴提出量刑建議，一般不適用緩刑，一般不適用假釋，從嚴控制減刑」。堅持最有利於未成年人原則，採取符合未成年人特點的方式，從最利於維護未成年人生命安全和身心健康的角度辦理案件，實現特殊保護、優先保護。堅持第一時間收集、固定證據，第一時間提前介入引導偵查取證，從快批捕起訴；第一時間審理案件，及時判決，提升打擊實效。堅持綜合保護原則。打擊與治理並舉，打擊與救助並重，以打擊促進家庭監護、學校管理、網路治理、特殊場所監管等落實到位。

專項行動中，公檢法司將確定相對固定的部門集中辦理性侵未成年人犯罪案件，對辦案有爭議的問題有針對性地研討，統一辦案標準。辦案機關將聯合教委、民政、婦聯、團委等部門對未成年被害人展開心理疏導、身體康復、生活安置、復學轉學、法律支持等多元綜合救助；發現家庭監護不當的問題，透過展開法治訓誡，發出督促監護令、接受家庭教育指導令等方式，督促監護人切實履行監護職責；針對行業監管不規範不適當的問題，發出工作建議，推動社會治理；發現侵害不特定多數未成年人利益的行為，檢察機關將積極開展公益訴訟。對有性侵未成年人行為的罪犯，刑罰執行機關將採取有針對性的監管、教育、矯正措施。