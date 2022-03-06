苗栗媽媽桑以每檯600元的高薪，誘拐4名未成年少女在酒店擔任坐檯小姐，打工陪酒，並表示只要少女願意給客人摸胸猥褻等，就可以獲得額外小費，事後女孩們的父親知道後，崩潰提告，法官依《兒童及少年性剝削防制條例》判有期徒刑10月。

判決書指出，苗栗1名媽媽桑，透過LINE通訊軟體以高薪引誘未成年歡歡（化名），到酒店擔任坐檯小姐，從事坐檯陪酒、供客人摸胸等工作，薪資每檯600元，如有讓客人摸胸等猥褻行為，可再獲取客人直接加給之小費，歡歡在工作期間共獲的2700元的小費。

媽媽桑為了酒店的營利，也在Facebook網站刊登應徵廣告，以酒店媒人的方式，收留庭庭、妞妞、莎莎（均為化名）等未成年少女，讓她們在酒店工作，分別為15天、7天、10天，主要都是從事坐檯陪酒，每檯600元。其中1名少女的父親發現後，嚇得報警提告。

警方調查後，沒收酒店5月營收帳單、110年4月坐檯表、坐檯紀錄表、小費收支紀錄、員工旅遊報名單等，並依《兒童及少年性剝削防制條例32條》，引誘、容留、招募、媒介、協助，使兒童或少年為有對價之性交或猥褻行為者，及34條，利用兒童或少年從事坐檯陪酒或涉及色情之伴遊、伴唱、伴舞等侍應工作者移送法辦。

苗栗地院法官認定，媽媽桑違反《兒童及少年性剝削防制條例》，因為思慮不周，在未違反歡歡的意願下，讓花花自行決定是否讓客人摸胸以收取小費，犯罪手段平和，考量其從事服飾業、月收入約3萬元、家中又有罹癌之母親與祖母需照顧，且已與4位少女達成和解，故判有期徒刑10月。