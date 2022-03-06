烏俄軍事衝突持續未解，國際油價一度狂飆衝上每桶120美元。中油宣布，國際油價波動劇烈，國內油價依公式計算漲幅高達10.18％，啟動油價平穩措施第二階段加碼吸收，汽、柴油各吸收4.6元及5.4元；7日凌晨零時起汽、柴油每公升各調漲0.6元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升31.3元、95無鉛汽油每公升32.8元、98無鉛汽油每公升34.8元、超級柴油每公升29.1元。

中油強調，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之2.4元及3.8元均由中油吸收。累計111年至2月底止共吸收約16億元。

受俄國遭環球銀行金融電信協會（Swift）制裁恐使原油供應中斷、國際大油公司撤出在俄油、氣投資等因素影響，油價持續狂飆大漲。

影響所及，中油本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲11.79美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.139元，國內油價依公式計算漲幅為10.18％。

中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲3.0元及4.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.2元及2.6元。

吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅及第二階段吸收50％調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1.2元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.4元及3.8元，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.6元。