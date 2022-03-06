全台3日無預警大停電，災情遍及全台，影響數百萬用戶，引發外界對台灣能源議題擔憂，對此，藍委李貴敏表示，現在台灣缺水、缺電、缺工、缺地、缺投資、缺綠電與缺碳權，這七缺就像七傷拳，嚴重傷害台灣企業命脈，但卻看不到政府有任何重視。

李貴敏昨（5日）在臉書發文表示，民進黨政府執政，歹戲拖棚。防疫靠人民自我管理、疫苗靠民間捐助、缺蛋靠人民別吃雞蛋，國防靠人民戰到一兵一卒、拿掃帚上陣，政府到底做了什麼？

針對3日全台大停電，李貴敏指出，現在台灣五缺，缺水、缺電、缺工、缺地、缺投資，還要再加上缺綠電與缺碳權。這七缺就像七傷拳，嚴重傷害台灣企業命脈，卻看不到政府有任何重視。所以，與其說台灣面臨七缺危機，倒不如說台灣最缺一項東西：有為、有守的政府。

李貴敏強調，半導體產業是台灣的核心產業，卻動不動就跳電，甚至每個國家都來挖角，政府解決了嗎？有做過任何預防措施嗎？難怪網友說，俄烏開戰，烏克蘭還有電，台灣沒發生任何事，怎麼先停電了？李批評，但民進黨政府並不關心民間疾苦，依舊視而不見、聽而不聞，無知、無感也無為。

李貴敏以碳權為例，稱隨著國際經濟生態巨幅變化，各國紛紛去煤增氣，天然氣價格長期看漲，未來碳關稅制度更隱藏對出口經濟的衝擊，減碳失敗甚至將受經貿制裁，偏偏台灣的官員，不能提前因應規劃，只會解釋、掩飾，用大內宣誤導民眾，如此將如何因應全球變化，又如何維持國際競爭能力？