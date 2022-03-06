無論是做生意或是一般民眾，最怕一不小心就拿到假鈔、假幣。一名做小吃生意的男網友表示，收到一張假的100元鈔票，令他大嘆「生意已經很難做了，還收到假鈔」，並將真鈔擺在一起比對，令不少網友也難以分辨，央行也提供8招，讓民眾辨別貨幣真偽。

原PO昨（5）日於臉書社團《爆怨公社》將真的和假的2張百元鈔，放在一起比對，直呼真假難辨，他哀怨地說「生意已經夠難做了，還收到假鈔」。根據他分享的照片中可見，兩張鈔票僅防偽線位置不對稱，其他並無明顯差異，事實上，央行當初為了不讓鈔票重疊時，因為防偽線導致紙紗凸出太多，放不平整，因此每張防偽線的位置都有誤差。

上為假鈔、下為真鈔。（圖／翻攝自爆怨公社）

圖文曝光，不少網友扮起柯南找碴，「上面的國父比較年輕？是假的嗎？」、「上面假的，不論印刷的字體跟國父都有糊開的感覺」、「這張有可能被轉手很多次了」、「上面是假的，印刷網紋都糊掉了，左邊不僅沒有鋼印，防偽線是浮的」、「真鈔是凹版印刷，油墨摸起來說凸凸的，很好分辨」、「付錢的人應該也不知道是假的吧」、「沒有真假對照還真容易被騙」。

央行過去曾公布8招教大家分辨鈔票真偽，第一是透過手指摸鈔票正面左上角、左下角及右下角面額處，有凸起觸感為真鈔；第二為迎光透視水印，鈔票左邊數字下方，100元透過光可見梅花、200元是蘭花、500元為竹子、1000元是菊花及2000元則為松樹。

第三，輕轉鈔票變色油墨，鈔票上方的數字，100元會由紫紅變為綠色，200元、500元、1000元及2000元皆是從金色轉為綠色。第四，防偽線變色，100元和200元都是從紫色變為綠色、500元、1000元及2000元都是呈現七彩光影變化。

第五，以15度角側面檢視隱藏字，轉動鈔票可見右下會浮現隱藏字；第六，若拿到1000元或2000元鈔的民眾，可從右邊的箔膜看光影變化，圖案上的衛星圖會漸次閃動，顏色也會有變化。

第七，拿到2000元可輕轉鈔券，看看上方的火箭圖案兩側呈現的金屬光澤，若是假鈔，經轉動後的顏色變化不會太大，2000元字樣也會不清楚。第八，500元及1000元鈔，右邊的條狀箔膜，擺動後會有光影變化效果。