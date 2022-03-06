企業17年甲級男女排球聯賽6日於高雄鳳山體育館進行例行賽最後一天的賽程，由女子組愛山林對戰極速超跑率先登場，首局極速超跑以穩健的團隊配合贏下，第2局愛山林雖然回神，團隊防守與進攻都有進展，仍不敵「阿非」陳菀婷的重砲攻擊，第3局極速超跑發揮團隊戰力，將比數拉開，終場極速超跑以25比14、28比26、25比10直落三的局數擊退愛山林，中止2連敗迎接季後賽。

首局由超跑先馳得點，開局雙方互有來往，愛山林進攻態度積極，但Maria與Berkeley的防守雙塔、加上林書荷與Maria的強勁攻勢給愛山林增添不小的壓力，不過愛山林鄭伊伶、洪詩涵、吳沛緹等人不懈持續努力突破防守，雖偶有佳作，但失誤誤事無法縮短差距，極速超跑就以25比14拿下第1局。

第2局愛山林回神，靠著廖嘉安與幾次漂亮攔網成功，穩定住團隊節奏，加上吳佩茹、鄭伊伶與李子嫣積極進攻，幫助團隊緊咬比分。相比之下超跑次局出現較多的失誤，讓愛山林一度領先，超跑靠著阿非陳菀婷與Maria的重砲攻擊追回分數，兩隊互不相讓糾纏至deuce，最後極速超跑靠著陳菀婷，在二號位連續兩次的重砲攻擊，以 28比26 驚險搶下第2局。

第3局超跑攔網再次給愛山林進攻增添難度，儘管吳佩茹、鄭依伶、張稦豈幾次漂亮的突破進攻，仍不敵超跑的多點開花，加上林書荷的關鍵連續三次 ace 發球得分與陳怡如兩次漂亮的快攻得分、搭配陳菀婷、蔡幼群的重砲，將比數徹底拉開，終場極速超跑以直落三擊敗愛山林。