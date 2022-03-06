台中市自由路五金電料商圈本週六舉辦行動支付數位五倍卷「五金拍很大」行銷活動，由於該商圈成立邁向第5周年，為擴大慶祝5周年慶所舉辦的競標拍賣，祭出多項優惠商品，如電鑽組、美甲機、空氣循環扇、全套板手工具組等商品，以55元起開放競標，吸引不少民眾趁機搶便宜，現場相當熱鬧！

另外，首次舉辦「創意五金ㄅㄨㄅㄨ車大賽」，藉由比賽鼓勵參賽者多多至五金商圈店家購買所需的零件。本次活動吸引超過20組隊伍報名，選出10組進入決賽，挑戰車輛爬坡競賽最終選出冠軍、亞軍、季軍各一組得主，也邀請現場民眾共同票選出最佳人氣獎。

主辦單位表示，比賽活動熱烈，參賽者大多為高中大學及剛畢業的青年，步哨參賽隊伍表示，透過競賽更了解五金電料商圈可以提供這麼豐富的材料。這次參賽這運用了商圈業者的馬達、螺絲、風扇、彈簧、墊片、軟管等材質，運用在功能及外觀上，創意十足。這次競賽的車道大約是一個60度的坡道，頗有難度，競賽隊伍只有5輛車順利達成。

主辦單位還表示，活動當天不僅讓民眾來商圈搶便宜，還可透過組裝車比賽，讓民眾透過實際操作來認識五金零件，亦更了解到五金商圈與其他商圈不同的特殊性，達到雙贏效果。

台中市自由路五金電料商圈，是全台第一個以五金電料為主的商業街區，日治時期，東區聚集了百餘家工廠，其中又以製造金屬零件產業為大宗，隨著經濟發展重心轉移，五金電料商圈業者逐漸聚集在舊建國市場旁，該處被稱為「五金街」，是中部早期五金、電子、電料相關產業集中區，也因此形成著名的「黑手仔堀文化」。

商圈主委陳永福表示，品質最優的五金盡在自由路五金電料商圈，期待透過活動發揚「黑手窟」文化風貌，提升在地消費力。五金電料商圈除了是台中精密機械的重要採購地點之外，還有職人級的專業諮詢，讓消費者在家就能輕鬆享受DIY的樂趣。

陳永褔強調，行動支付數位五倍卷「五金拍很大」行銷活動，期望透過本次活動強化商圈黑手窟的文化風貌，刺激民眾購買力，活絡商圈整體買氣，讓更多民眾認識全台唯一的五金電料商圈。