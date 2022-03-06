港星白雲（Snowy Bai）擁有甜美外型和35E的傲人上圍，不科學的前凸後翹身材，讓白雲擁有「波神」的美名，親民的白雲也不吝嗇分享生活日常，她日前就曬出身穿瑜珈服辣照，上衣低胸設計讓白雲的傲人上圍呼之欲出，不過白雲也因此有感而發說：「15歲起，我穿這樣出去會被很多人歧視，粗口和污辱的語言多到數不清」。

34歲白雲日前在IG曬出身穿瑜珈服辣照，她站在家中露台、自信展現美好身材曲線，只見她身穿白色細肩帶、低胸運動內衣，以及白色貼身側邊挖洞設計瑜珈褲，讓她S身材曲線全都露，白雲E級上圍呼之欲出、白皙美背全都露，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

白雲也有感而發：「就像這套瑜珈衫，15歲起，我穿這樣出去會被很多人歧視，粗口和污辱的語言多到數不清，那些站在道德至高點的『高級』人士呀（他/她們自認為）也曾很白痴的自卑」，甚至朋友告訴白雲「不要穿這樣和我出去」，也會讓她難過不已，直到白雲終於找到自我，並接受、享受和愛自己，現在她對網友的酸言酸語已經無感了，至於朋友，白雲則說：「留下的便是真愛」。

其實，白雲過去就曾透露，她小時候很在意別人用異樣眼光看她的胸，白雲會自卑、掩飾自己的身材，還會改變穿搭，直到白雲意識到「性感是我的最愛，是我從骨子裡就有的東西」，也讓她決定正視自己內心的聲音，不願為了一句「這女人不檢點」而拋棄自己，白雲還霸氣說：「姐姐我就是性感。每分每秒，穿什麼都可以性感」，她也強調：「自己是這個世界上最不丟人的」。