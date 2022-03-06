俄烏軍事衝突讓許多烏克蘭人民逃離家鄉，烏國難民進入鄰國波蘭的第一站是盧布林地區，這裡也是波蘭境內接納烏國難民人數最多地區，慈濟基金會透過歐洲國家慈濟人就近進行人道物資救援行動也正式啟動，昨(5)日歐洲波蘭慈濟志工首度於波蘭波茲南近郊進行救援物資發放。

慈濟基金會表示，根據慈濟波蘭志工傳回來的現場觀察與了解，許多烏國難民選擇居住於居民家中，因為比較有隱私及方便，以鄰近盧布林的3個收容中心為例，約有400張軍床但只有兩間廁所，也沒有地方擺放東西，因此有許多自發心的波蘭人開放自己的住家歡迎烏克蘭人居住。

歐洲波蘭慈濟志工匯整各方提供包括大米、麵條、蔬菜罐頭、玉米罐頭、玉米片等易於煮食或保存食物，及牙膏、牙刷、衛生紙等生活用品，前往波蘭政府提供的場地進行發放關懷，慈濟也正在與紅十字會尋求合作發放毛毯等所需物資。

慈濟基金會指出，另一個烏國難民集結點是波蘭的斯塞新地區， 慈濟透過英國志工牽線當地志工，了解數百位難民已抵達當地，由當地志工聯繫當地烏克蘭基金會 ，集結物資及協助難民安單，而英國慈濟人已準備好900條毛毯、1200條圍巾等隨時可運到波蘭。

慈濟基金會表示，慈濟將以盧布林、波茲南、斯塞新進行人道救援物資發放，並聯繫當地全國性賣場協商合作購物券的可能性，以方便難民購買的自主性與尊嚴，也將提升救援效率。