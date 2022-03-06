《台北股市》焦點股：昇貿

受惠於電源新客戶訂單強勁，昇貿(3305)前2月合併營收為17.77億元，年成長55.73%，隨著低軌道衛星及電源等新產品出貨逐步放量，昇貿預估，第1季業績不僅將優於去年同期，亦可望優於去年第4季，昇貿業績亮眼，吸引外資買盤力挺，3月4日股價以76.8元作收，為2月9日以來新高。

昇貿布局先進材料、優化產品組合，成果自2021年開始顯現，低溫錫膏等新產品陸續打入半導體、低軌道衛星Space X及電源相關新興應用，隨著新產品出貨逐步放量，昇貿業績也展現強勁成長力道。

儘管2月逢農曆年長假，昇貿2月合併營收達8.75億元，年增74.68%，創下單月歷史次高，累計1到2月合併營收為17.77億元，年成長55.73%。

由於電源新客戶訂單強勁，且低軌道衛星等新產品將於農曆年後陸續放量出貨，昇貿預估，今年第1季業績不僅將優於去年同期，亦可望優於去年第4季，隨著高毛利產品占比攀升，昇貿表示，今年業績很樂觀，獲利可望較去年明顯成長。

昇貿營收表現亮眼，吸引外資買盤，3月4日外資買超399張，成為昇貿股價收高的推手。