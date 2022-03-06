美國史丹佛大學女子足球隊長凱蒂梅兒（Katie Meyer）在3月1日被發現死於學校宿舍，年僅22歲。加州聖塔克拉拉解剖中心聲明指出，沒有他殺跡象，顯示梅兒是死於自力造成的傷害。她的父母隨後也向美媒NBC證實死因，並指出引起梅兒一時衝動的理由可能與學校打算處罰她有關。

梅兒去世前收到一封學校的電子郵件，告知她將會因為一起校園意外遭受處分。父親史蒂芬解釋，梅兒在校園為了捍衛某位隊友挺身而出，結果惹上麻煩。母親說：「我們還沒讀過最後那封信，其實她過去幾個月收到好幾封，這次是最後通牒，好像會有個審判之類的，這是我們唯一能找到的原因。」

史丹佛校方聲明：「我們無法公開懲處學生的機密資訊，校方持續為凱蒂的家庭哀悼，並且珍視她留下的一切回憶。」

梅兒在大學主修國際關係學，同時在足球校隊裡擔任守門員，她們在2019年NCAA一級賽事踢進決賽，梅兒在PK戰救下關鍵一球之後對著攝影鏡頭嗆聲的動作，獲得600多萬次觀看。

母親在節目訪談時穿著梅兒的運動衫說，梅兒過去很快樂，但她一次把太多事攬在身上，包括課業與運動，務求完美而導致壓力很大。親友在網路上募款幫梅兒辦理後事，3天獲得17萬美元（新台幣478萬）。

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