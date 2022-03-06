群光（2385）2月份自結合併營收達83.13億元，比去年同期大幅增加22%，近期因客戶需求強勁，群光月營收已連續6個月創下同期新高。累計1-2月自結合併營收為182.41億元，年增14%。

群光籌碼面千張大戶高持股達71%；技術線股價在周線、月線及季線之上呈多頭排列；基本面，月營收已連續6個月創下同期新高。

無畏農曆新年假期工作天數減少，群光二月營收年增二成大幅超越以往水準，法人分析，去年第四季轉強的AI影像裝置需求，進入本季後，客戶拉貨力道更加強勁，因此強力推升二月份營收成長，此外法人亦觀察到去年下半年搶手的商用NB產品，今年一樣熱銷，NB客戶對鍵盤、影像模組以及電源供應器等產品的拉貨力道仍然維持高檔，且大多為高附加價值產品，產品組合更加優化。累計1-2月營收亦創同期歷史新高。法人預期群光第一季營收可望年增2位數以上，交出淡季不淡的成績單。

展望今年，法人表示，影像產品於第一季淡季已展現突破性成長，在去年低基期以及客戶大力拉貨下，前二月營收成長已躍增逾三成，在今年料況相對緩解以及客戶需求強勁的狀況下，預估群光今年影像營收成長可達二成，加以今年鍵盤及電源營收仍將受惠於商用NB商機以及高附加價值產品出貨增長，群光全年營收可望繼續維持雙位數成長。

群光即將於3月9日召開董事會承認2021年報，並公告2021年現金股利配發。群光配息政策一向為配發七成以上的現金股利，因獲利穩健，配息大方，吸引壽險業、退休基金的大型法人與存股族的長期投資。法人分析，群光去年營收規模創歷史新高超越千億元，本業獲利能力提升，去年前三季EPS已達6.35元，預期全年EPS亦可望創歷史新高，依照以往的股利配發政策，對照目前的股價，殖利率將超越過去以往水準。