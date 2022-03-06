中華台維斯盃代表隊（最前排）和加油的僑胞合照。（中華網協提供）

2022年台維斯盃男子網球團體賽，中華隊此次遠征中美洲國家瓜地馬拉，為世界二級升降賽奮戰賽，以4比0贏得修改比賽制度後的首場勝利，接下來要逐步挑戰升級賽，往世界一級邁進。

這次台維斯盃中華隊以曾俊欣、吳東霖和許育修3名選手為代表選手，賽程分在瓜地馬拉當地時間4日、5日兩天進行，球員們克服瓜國高海拔氣候及無壓球等考驗，首日第1點單打吳東霖6比0、6比3獲勝，第2點單打曾俊欣7比5、6比4追加勝利，隔天第3點雙打許育修／吳東霖6比4、6比3拿下確定勝利的一勝。

台維斯盃每一個國家組合對戰是5戰3勝，目前的賽制是，如果前三點打完其中一隊確定獲勝，還是要打第4點，第5點就不打，第4點單打曾俊欣6比4、6比3再度直落二奪勝，讓中華隊4比0完美結束，曾俊欣也在IG分享參賽心情：「難得大家聚在一起，代表國家隊參加台維斯盃，真的是一件非常開心的事。希望我們繼續努力，朝世界組邁進。」

完成台維斯盃任務後，選手們又要各分東西為職業賽獎金、積分努力，今年9月再度齊聚，並希望屆時新冠肺炎疫情受到控制、放寬邊境管制，讓台灣可以爭取到主場作戰。