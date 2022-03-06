陸軍第八軍團裝甲564旅1輛CM11戰車於6日上午執行訓練任務時，行經高雄市阿蓮區因閃避一輛自小客車，不甚擦撞電線桿，電線桿斷成兩截，幸人員沒有受傷。陸軍第八軍團發言人張維新少將說，今後會持續做好安全教育與部隊車輛行進時的交通管制。

第八軍團指出，單位獲報後，即責派幹部赴現場協處，後續將全力配合警方調查，並依軍車保險規定辦理相關事宜。另籲請國人遇部隊機動車輛，能遵守管制及禮讓，共同強化戰備任務。

湖內警方對駕駛戰車的駕駛做酒測，酒測值為零。警方將持續調查此事故。