《台北股市》焦點股-新纖

國際原油價格一周來大漲約24美元，寫下史上最大周線漲價。和油價正相關的PTA價格也持續走高，PTA為聚酯纖維主要原料，國內紡纖業者今年Q1可望呈水漲船高姿態。新纖(1409)為國內聚酯大廠，其中酯粒營收占比3成，化纖營收占比18%，工程塑膠營收占比2成。

籌碼面，新纖獲外資連買11天，千張大戶高持股達68%；技術面股價突破周線、月線和季線，呈多頭排列；基本面元月營收年增逾3成。

據了解，上周初聚酯產品報價，在紡用酯粒部分，報價已經由年初的每公斤28-29元新台幣附近，上揚到36元，比去(2021年)年高點11月的29元再上揚24%；瓶用聚酯粒報價每公斤也來到36~37元新台幣附近，台廠反應價格上揚，今年以來已經調高價格約2成左右。聚酯絲（DTY)部分，主流規格75丹尼聚酯加工絲，近期報價也漲到每公近66元，與去年11月的高點62元相較，上揚6.5%。

俄羅斯入侵烏克蘭後，引爆石油供應緊俏疑慮，拜登政府4日考慮限縮美國進口俄國原油，更是火上澆油。布蘭特原油5月期貨4日大漲7.65美元，漲幅6.9%，每桶收在118.11美元，一周來上漲25.5%，價格比上周大漲近24美元，刷新布蘭特原油1988年推出期貨合約以來紀錄，波動幅度甚於2008年金融海嘯和新冠疫情導致原油需求銳減。

國際原油價格一周來大漲約24美元，寫下史上最大周線漲價。油價居高不下，以PTA為主要原料的聚酯纖維恐再有一波漲勢！