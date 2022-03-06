「假檢警」詐騙案層出不窮！高雄市1名60多歲連姓男子日前揭在家中接獲自稱是「警察」和「檢察官」的男子來電，指連男帳戶涉及刑案，必須調查帳戶，帳戶內的錢須一併清空，連男先將帳戶拍照給對方，並告知網路銀行密碼，後來發現不對勁，和妻子及兒子至派出所報案，真警察告知對方話術都是詐欺手法，連男的報警動作，成功保住自己300萬存款。

高雄市1名60多歲連姓男子3月初在住家接獲1名男子自稱是警察的電話，對方聲稱連男的帳戶涉及一起刑案，須配合檢察官的調查，電話隨即轉至檢察官的手裡，指連男必須將帳戶的錢清空，轉入指定帳戶配合辦案，否則帳戶的錢將被凍結。

對方要求連男先將帳戶封面拍照，並提供網路銀行帳號密碼，連男依指示照做後，準備匯款時，被妻子和兒子發現阻止，連男先趕緊更改帳戶密碼，但又怕對方說的是真的，告知妻子和兒子後，一家人決定去問真警察，連男一家人至三民二分局鼎金派出所報案，告知警方自己疑似遇到詐騙集團，擔心戶頭裡的錢被清空，請求警方協助。

警員陳弘旂立即了解過程，研判連男遇到「假檢警」的詐騙手法，警方為慎重起見，協助連男撥打銀行客服詢問帳戶情形，確認連男300多萬的戶頭金額依舊存在，讓連男一家鬆了口氣，直向警方感謝。