「為大坑寫一首詩，可以自然風、自優雅、也可以自己頌」，台中市府今年新增設電子智慧站牌，還邀請台灣詩壇領袖與創作名家，如向陽、向明、蘇紹連、林煥彰、路寒袖、劉克襄、蕭蕭等，以詩歌之美，導覽台中區域特色，在台中市搭公車也可以很「詩」情畫意。

交通局爭取預算建置智慧型公車站牌，提供搭乘公車民眾便利完整的公車到站資訊，今年更將台中在地文藝特色，創新導入新式公車電子站牌，邀請國內20名著名詩人，創作精彩雋永詩句，詠歎心目中美麗多樣的台中，詩詠作品與智慧站牌結合，讓市民在候車空檔享受片刻屬於台中的風采與人文情懷。

交通局長葉昭甫表示，今年新增設的電子智慧站牌，提供民眾智慧便捷、節能減碳的現代化候車環境，站牌整體設計充滿文藝特色的方式。

詩句的內容有后里繽紛花海、石岡彩繪房牆、大里編織工藝、霧峰人文史蹟、大甲祈福香客、大坑豐華三寶、眷村驚現的彩虹、草悟錯落的綠蔭、豐原的四野穿梭、大雅流光回溯、波光迴影的中興湖，也有夜可摘星的路思義教堂，和烏日親切的閩南問候，以及和平遠古的原民神話。

葉昭甫指出，電子紙智慧站牌製作時，擷取詩人經典詩句鐫刻於透亮詩碑，整體性設計置放於站牌上，讓來往旅客驚艷，也觸發、啟示心中不同的感受。

站牌的電子紙資訊欄位，除展示站點公車資訊，以一站一詩的方式展示詩人創作，掃描QR code更可閱讀完整20首詩作。

交通局也與中文電子書商「Readmoo讀墨」合作，提供50本免費電子書供民眾閱讀，每月更換新書，希望民眾在候車時利用閒暇享受台中城市的文化氛圍。