國家圖書館近日公布《110年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告》，新竹市第4年榮獲「整體閱讀力表現績優城市」。（陳育賢攝）

國家圖書館近日公布《110年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告》，新竹市第4年榮獲「整體閱讀力表現績優城市」，市民每年每人平均借閱冊數4.22冊，為全國非六都縣市第1。

市府指出，此次公布的閱讀力報告統計資料包括每人擁書冊數、每人借閱冊數、每人到館次數及民眾持證比率，經按比例加權後加總計分，新竹市自2018年起已4度獲得「整體閱讀力表現績優城市」縣市組（非直轄市組），堪稱全國最愛閱讀的城市之一。

市長林智堅表示，新竹市出生率全國最高，父母相當重視孩子的閱讀力培養，他上任後增加圖書館分館至7座，今年更大幅增加新竹市公共圖書館藏書，購書經費從790萬提升至1500萬，購書量由2萬本增為5萬本，包含視聽資料、電子書、電子資料庫等各項資源。

市府也持續努力規畫新總館興建，提供圖書閱讀、特色典藏、視聽服務、親子共學、藝文展覽等空間，滿足市民學習與藝文休閒需求。

文化局長張馨之指出，新竹市現有7座圖書館分館，包括香山、鹽水、金山、南寮、動物園分館、青少年館及龍山分館。其中，龍山分館是目前新竹市最大分館，藏書量近6萬冊，以簡潔線條、通透流暢的木架層板與綠色天花板妝點，打造美學閱讀森林。

此外，新竹市積極籌建中的關東客家主題圖書館特色館舍，也將在今年落成啟用，服務市民。

除了實體閱讀場域，全市更建置11個虛擬電子書閱讀無誤場域、3座微型圖書館機台及提供上萬本電子書、資料庫供24小時全天候閱讀，打破時間與空間的限制，拓展閱讀的多元向度與廣度。

文化局指出，今年2月21日「桃竹竹一證通」服務正式啟用後，串聯新竹縣市、桃園市3縣市近700萬冊館藏資源、電子書等，及共享60多個館藏服務據點，豐富市民閱讀資源的量能。另，「新竹市行動圖書館」APP同時有行動借書功能，在龍山分館、動物園分館直接用手機掃描書籍條碼立即借書，讓民眾借書變得更容易。