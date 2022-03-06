303大停電飽受國人批評，國家供電能力與穩定再受各界質疑，清大核工科系教授葉宗洸表示，根據台電說法，事故前的備轉容量率24.61％，但為何興達當時出力才2至3％，備轉機組卻救援不了？為何龍崎超高壓變電所面對小幅電力喪失就故障跳脫？希望能盡快看到未經修飾的完整事故調查報告。

葉宗洸表示，若依據台電在平常日的備轉容量率算法，前一日3月2日將太陽光電尖峰發電量計入最大供電能力，等同增加15％；前一日風電尖峰發電量計入最大供電能力，等同增加2％；抽蓄水力及未滿載機組可發電量則為7.61％。

根據台電提供303事故前一刻的即時數據來看，事故當時發電量2895萬瓩，即時太陽光電自估200萬瓩，備轉機組包含抽蓄水力、慣常水力、未滿載機組等，計算當時備轉容量率，慣常水力為6.91％、抽蓄水力8.98％、未滿載機組8.72％。

葉宗洸表示，當時因為擔心晚間缺電，煤電升載慢救不了，燃氣因為氣不足，根本無法以滿載功率來救援，所以即使慣常水力與抽蓄水力升載很快但依舊不敢拿來發電，白天停電就算了，晚上停電民眾就真的受不了。

葉宗洸點出關鍵，究竟未滿載機組到底有多少可真正用來做即時救援？為何興達當時出力才2至3％，卻救援不了？為什麼龍崎超高壓變電所面對小幅電力喪失就故障跳脫？龍崎究竟發生了什麼事？

葉宗洸說，備轉容量率24.61％看起來「不缺電」，但裡頭很多的電卻是想用但無法用，只是數字會很好看，希望可以儘快看到「未經修飾」的完整事故調查報告。