2020年總統大選前，一名林姓女子在家中聚餐，同桌親友問及林女投票的選擇，林女回應「可能是宋楚瑜吧」，然林父聞言隨即嗆出「白癡」讓林女憤而提告求償10萬元，附加90度鞠躬向她道歉。桃園地院審結，判林女證據不足，駁回請求。

2020年總統大選由韓國瑜、蔡英文與宋楚瑜三方角逐大位，最終由蔡英文以817萬票高票當選，連任成功。判決書指出，桃園一名林女控訴，在2019年12月底時在家中聚餐，親友問及總統選舉要投給誰，她回應「可能是宋楚瑜吧」，林父聞言卻罵她「白癡」、「智障」，讓她深感人格權受侵害，憤而向父親提告求償10萬元之外，要求須90度鞠躬向她道歉。

對此，林父說，當時是家族聚餐，親友間聊到關於總統選舉的對話，他僅僅表示，「宋楚瑜絕對選不上總統，投給他的選票等同廢票」等語，他並無說出女兒指控的該些話。

桃園地院法官傳喚林女的伯父、即林父的哥哥作證，他表示當晚大家都在聊父母的生活，沒注意到林女與弟弟的對話，也沒看到兩人有衝突；法官採信其證詞，指出若雙方有起爭執，同桌親友必定會注意到。

此外，林女還提供事發隔日與父親的LINE對話紀錄，但法官認定，林女雖曾在對話中表示「表達意見或情緒不需要用毀損別人的方式表達，白癡、智障、去死」，惟林父並未承認有說出該些話，無法僅以此對話紀錄就斷定林父有罵女兒白癡。法官認為林女舉證不足，難認主張有據，故駁回請求，判林父免賠。