303全台大停電，顯示國內能源結構的脆弱，工總6日發出新聞稿指出，理事長王文淵指示，由工總集合國內產業領袖及經濟與能源專家學者共同為台灣能源政策把脈，希望在未來6個月內以客觀、務實與科學的態度，提出產業對政府改善能源政策的建言書，供政府政策參考，希望政府能務實面對以化解台灣未來能源的危機，並有助於2050年碳中和目標的達成，確保台灣經濟永續發展。

工總指出，3月3日，台灣爆發近年來最嚴重大停電，近四成549萬家戶瞬間停電，台鐵中部以南全線停駛，全台生活與交通大亂，根據經濟部工業局統計，國內77%以上的工業區受波及；包括48座工業區與521家廠商同時停電。半導體、光電、石化、鋼鐵等工業生產全面受影響，產業界初估損失恐達上百億，這其中高雄林園工業區的石化業者損失最為慘重。

工總表示，面對這個嚴重停電事故以及去年5月兩次跳電，產業界認為這已非單一偶發事件，現行能源政策的調整已刻不容緩，到了需要嚴肅且誠實面對的時刻。

尤其，工總強調，美中貿易戰造成了全球供應鏈的洗牌與重組，台灣迎來了近年最大的投資熱潮，用電量節節攀升，但地緣政治的風險與能源穩定供應己成為產業能否根留台灣的最大隱憂。在此同時，全球氣候變遷讓保護地球環境生態，淨零排放或碳中和成為世界各國追求的最高目標，這些議題都讓能源政策變得非常複雜與極具衝突，未來如何兼顧能源取得與環境發展，不只是產業問題，更是當前重大的社會議題。

工總指出，有鑑於能源政策的議題牽涉甚廣，同時考量台灣天然資源有限，產業發展是台灣生存的重要命脈，產業界一致關切台灣能源政策的後續走向以及發電配比的合理性，希望政府必須以負責任的態度重新檢討現行能源政策，讓產業可以安心在地經營。