俄烏衝突持續進行，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）日前宣布將組「國際志願軍」兵團抵抗俄軍，引起許多有志之士的興趣，雖然美軍到現在仍未有所動靜，不過烏克蘭駐華盛頓大使館的官員透露，至少有3000位美國人提出加入外籍兵團的申請。

俄烏衝突發生後，全球目光緊盯「老大哥」美國，想知道美國到底會給予烏克蘭何種實質幫助來抵抗俄羅斯的攻擊。據《軍事時報》報導，烏克蘭駐華盛頓大使館一名不願具名的官員透露，自澤倫斯基宣布將組外籍兵團後，已經收到超過3000名美國人的報名申請，其中不乏許多退伍軍人。

烏克蘭官員透露，雖然許多民眾對於加入外籍兵團有興趣，但他們不希望將沒有受過軍事訓練的普通平民送到前線，並指出除了第一線士兵外，烏克蘭也需要各種醫療幫助，或是可以協助提供、分析大眾媒體資訊的民眾。

除此之外，據《美國之音》報導，一名服役22年的美國退伍軍人帕克（Matthew Parker）就表達自己想前往烏克蘭的意願。帕克透露他在伊拉克服役時，有1位士兵正是烏克蘭裔，他還記得對方是如何形容自己的家人，因此希望透過加入外籍兵團，來協助守護該戰友的家鄉。