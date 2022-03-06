俄烏戰爭爆發，金管會上週向媒體稱，依投信公會提供，投資俄羅斯部位中僅17檔、金額僅15.6億元，但民進黨立委高嘉瑜調查發現，實際投資金額高達104億元，足足差了7倍，且壽險公會還稱俄債是「風靡全球、老少咸宜」的投資標的，她痛批，通篇鬼扯、荒謬絕倫，為投資俄債狡辯。

高嘉瑜指出，金管會證期局曾於2月28日的媒體報導中宣稱：「依投信公會所提供的資料，投信基金投資俄羅斯部位中僅17檔有投資俄羅斯債券的目標到期債券基金、金額僅15.6億元。」

她發現，經調查早在2020年初，光是景順投信一家就有多達十幾檔目標到期債基金，全市場怎麼可能僅17檔？且光是景順投資的部份就絕對超過16億元！嘉瑜也於3月1日隨即去電金管會提出對其統計數字有誤之疑慮。

高嘉瑜說，金管會專員在電話中表示訝異，並直言「確實有查出委員提供的數據，但公會的統計資料中卻無，將與公會做確認」對於金管會是否表示公會提供的資料錯誤？該專員卻隨即支吾應答；兩天後金管會回函高嘉瑜辦公室，以「債券註冊地」及「暴險國家或地區」等不同篩選基礎為由做辯解。

她表示，投信基金中有54檔為目標到期債券基金，其中投資俄羅斯債券金額高達104億元，跟原先公會提出的17檔、15.6億元相比，足足相差了88.4億元、將近7倍！質疑若公會早就知情依「暴險國家或地區」能更精確掌握投信基金投資俄羅斯狀況，又為何一開始對外公開的統計數字不依此為篩選？甚至搞到連金管會都訝異數字相差如此之大，這不是欲蓋彌彰什麼是欲蓋彌彰？

高嘉瑜直言，在金管會緊急下令停止投資俄債的同時，壽險公會竟在4日發出三點聲明，通篇鬼扯、荒謬絕倫，為投資俄債狡辯，到現在還不承認錯誤，包括稱俄債是「風靡全球 老少咸宜」的標的，又說俄烏戰爭非事前可預料、2月底戰爭爆發後俄國才被評為嚴重ESG風險國家。

她說，在Global 500(2021)名單中有59家保險公司，台灣只有國泰富邦兩家上榜，分別是47跟53，其他的連排名都排不上。而台灣壽險業卻持有美元俄債超過四分之一，這種「超乎尋常」的興趣到底是為什麼？還是全世界都看到了這個危機，只有台灣壽險業看不到？

高嘉瑜強調，金管會須認真反省，為何政府長期鼓勵民眾與業者，將自身風險暴露在各種各樣的海外垃圾債券之中？保險局或證期局，在相關數據分析報告，說法顛三倒四、一日數變，意圖影響股價，造成股民損失，她呼籲金管會應即刻調查，追究相關人員責任。