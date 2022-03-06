鴻海(2317)公布2022年2月自結合併營收4550.25億元，較1月4457.5億元小增2.08％、較去年同期4018.93億元成長達13.22％，改寫同期新高，表現略優於預期。累計前2月合併營收9007.75億元，較去年同期9021.11億元微減0.15％，仍創同期次高。

鴻海表示，2月四大產品與1月相比，以消費智能產品受惠需求穩定、供應鏈狀況較佳而顯著成長，電腦終端產品約略持平。雲端網路產品因占比較高的品牌伺服器1月拉貨較多、墊高基期而出現衰退，但美系雲端服務供應商（CSP）需求仍強勁成長。元件及其他產品亦衰退。

不過，若與去年同期相比，2月四大產品均繳出雙位數成長，以雲端產品受惠需求暢旺、供應鏈狀況較佳而表現最強，元件與其他產品受惠消費電子產品需求穩定而居次，電腦終端產品位居第三，消費智能產品亦因需求穩定、供應鏈狀況較佳，在比較基期較高下仍顯著成長。

就前2月狀況來看，雲端網路產品受惠需求強勁及供應鏈狀況較佳、元件與其他產品受惠消費電子需求穩定，雙雙繳出顯著成長。電腦終端產品因比較基期較高、但在供應鏈狀況較佳下約略持平，消費智能產品則略為衰退。

整體而言，鴻海表示1、2月營收表現皆符合貨略優於預期，因此對首季營運展望維持不變，預期將較去年同期約略持平，惟仍須密切觀察地緣政治情勢變化、疫情、通膨及整體供應鏈情況。公司預計16日召開線上法說，說明營運概況及最新展望。