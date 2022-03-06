本周亞洲天然橡膠期貨高檔震盪，其中以大阪市場漲勢最為強勁，受烏克蘭衝突加劇，美國擴大對俄羅斯制裁，促使國際油價連3日暴漲，累計漲幅20%，加上東南亞產膠區供給緊張情勢下，激勵膠價進一步走高。

大阪OSE市場周一(2/28)指標8期貨漲至近一年新高，收報每公斤263日圓，而周二(3/1)高點回跌，因日本2月份製造業數據疲軟，觸動對沖基金公司等投資人獲利了結，收跌每公斤256.9日圓，為本周最低點，周四(3/3)漲勢趨緩，收報每公斤260日圓，近一個月漲近7%。

上海SHFE市場則呈低點窄幅整理，周二(3/1)跌至每噸13725人民幣，近五個月低點，受累大陸發改委和市場監管總局擬監控各大商品交易所，對商品市場監管調研，禁止哄抬價格，致市場觀望氛圍，短期天膠到港量增多，疊加青島地區庫存延續累庫方向，對膠價仍存有一定壓力，亦牽連價格走勢。

新加坡SICOM市場連4天收漲，周四(3/3)RSS3號近月期貨漲至每公斤226.6美分，創9月個月新高，由因泰國南部地區連日出現大到暴雨，多地發生洪澇災害，引發投資人對原材料產量吃緊擔憂，而合成橡膠來源於原油，而油價上漲可能會導致輪胎製造商和其他合成橡膠用戶，轉向採購更多天然橡膠。

市場人士表示，由於越南停割，泰國東北部處於低產期，以及南部不斷減產，天膠供應即將進入全球3-5月低產週期，近期可多關注下游實際採購情況，下游輪胎廠節後復工大致完成，開工率有所提升，進一步支撐天膠價格堅挺。

本周天然橡膠價格波動品項有:(20220225~20220303)

1.03/03大阪OSE RSS3 8月期貨，收報每公斤260日圓，近一個月漲近7%。

2.03/03新加坡SICOM RSS3號近月期貨，收報每公斤226.6美分，周漲逾4%，創9月個月新高。

3.03/03上海SHFE RSS3號5月期貨，收報每噸13980元人民幣，周小跌0.6%。

4.03/03馬來西亞SMR5L號，吉隆玻FOB報每公斤182.5美分，周跌近1.2%。

5.03/03泰國RSS-3號，曼谷FOB報每公斤74.55泰銖，周漲1.7%。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)