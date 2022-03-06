測試大廠京元電子(2449)公布110年財務報告，營業收入337.59億元，年增16.57%，營業毛利103.52億元，毛利率30.66%，年增3.19個百分點，營業利益66.06億元，營益率19.57%，年增3.51個百分點，稅前淨利68.55億元，本期淨利52.34億元，歸屬於母公司業主淨利51.75億元，年增42.3%，基本每股盈餘4.23元，較前年的2.97元成長，營收、獲利雙創歷史新高紀錄。

京元電去年第四季合併營收95.34億元，季增5.97%，毛利率32.71%，季減0.38個百分點，營業利益21.3億元，營益率22.34%，季減0.4個百分點，稅後淨利16.41億元，季增7.85%，單季每股稅後盈餘1.34元，較去年第3季的1.24元成長。單季營收、獲利創新高紀錄，毛利率、營益率也寫下單季次高。

展望後市，法人預估，手機應用處理器(AP)續放量，車用產品矽晶圓供應也逐漸改善，公司測試機台增加，稼動率可維持近七成高檔水準，今年第一季業績有望淡季不淡。