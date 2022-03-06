大白菜屬於十字花科，除了能夠保護血管，更是有效抗癌的超級蔬菜！腎臟科醫師洪永祥指出，大白菜有96％都是水，且膳食纖維豐富，能降低體內油脂，就有「三高」病患靠著攝取大白菜，3個月內大幅改善心血管問題，還瘦了5公斤。

洪永祥在節目《健康好生活》中指出，台灣每5人就有1人有代謝症候群，也就是所謂的三高（高血壓、高血脂、高血糖），過去就有一名65歲的女病患，因為不愛喝水，一天喝不到500毫升，也不愛吃蔬菜，所以不只有三高，更常常因為水喝不夠，出現泌尿道感染，且經常感到疲倦，身體狀況不太好，但她都不當一回事。

直到某天曬衣服時，右手舉起後突然一陣麻，感覺像中風一樣不太對勁，雖然她休息了10分鐘就舒緩，但是一周內出現了2次同樣症狀，只好緊急就醫。

洪永祥推測，女病患應是暫時性缺氧的「小中風」，是中風的前兆，因此將她轉至神經內科，接受頸部動脈超音波，果然發現女病患頸部血管已堵塞1／3。

對此，洪永祥建議女病患要多喝水和多攝取膳食纖維，對方3個月後回診不只瘦了5公斤，血壓、血脂肪也有大幅改善。洪永祥進一步詢問才知道，女病患還是不愛喝水，但是她每天改吃一大碗大白菜，3個月以來，再也沒有出現小中風的情況，「我後來就跟她說，大白菜有96％都是水，而且膳食纖維很高，可以幫忙把油脂降掉。」

最後，洪永祥提到，大白菜也有抗發炎的物質，可以保護血管，若有代謝症候群卻不愛喝水的人，不妨透過大白菜補充水分和膳食纖維。