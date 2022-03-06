天使隊「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、安森尼阮棟（Anthony Rendon）終於要回歸了。2021球季因為這兩人缺陣，天使例行賽僅有77勝85敗，浪費掉大谷翔平的MVP表現。如果3位打線主力都能保持健康，天使新球季將大有可為，偏偏此時陷入封館，卓奧特和阮棟也只好再等等了。

卓奧特去年5月在跑壘時拉傷右小腿，原本預計缺席6至8周，但復原進度意外緩慢，卓奧特自認這是他受過最嚴重的傷。卓奧特去年8月滿30歲，很可惜他的巔峰球季在養傷中度過。卓奧特受傷之前是最被看好的美聯MVP人選，結果大谷翔平打擊能力徹底覺醒，單季46轟甚至打破卓奧特的個人紀錄（45轟）。

根據經紀人所說，卓奧特現在是100%回復，隨時可以投入春訓。天使隊討論過把卓奧特的守備位置從中外野改到左外野（守備範圍縮小），以減輕他的體能負擔。遺留的中外野位置可能尋求新秀馬爾許（Brandon Marsh）代替。

三壘手阮棟是2019年國民隊摘冠的重要功臣，他2020年轉到天使隊表現優秀（縮水球季）。阮棟上個球季飽受傷勢困擾，膝蓋、大腿、臀部、鼠蹊部都有傷，去年7月開始缺陣，8月臀傷開刀宣告球季報銷，總共只出賽58場。阮棟的身體也是完全康復，封館一結束就可上場。