在競爭激烈的演藝圈當中，想要成功走紅除了亮麗外表與堅強的實力外，對於演員來說還得必須突破戲路，挑戰不一樣的戲劇角色，才讓觀眾眼睛為之一亮。而韓國演藝圈當中，便有多位女星曾「一脫成名」，其中包含知名度相當高的宋智孝、曹汝貞、金高銀及金泰梨等人，都曾為藝術大膽演出。

宋智孝出道多年，憑著甜美臉蛋與清純形象從雜誌模特兒成功跨界戲劇圈，並在《女高怪談3》、《宮》、《朱蒙》等多部電視劇及電影中演出，成功獲得關注，但在2008年時，她為了突破觀眾對她的既定印象，接下情慾古裝電影《霜花店》，並在其中親自上演所有大膽的裸露鏡頭展現精湛的演技，讓同劇演員趙寅成都忍不住大讚她的敬業精神，而這部電影也不負眾望，一個月就創下400萬觀影人次，相當驚人。

《霜花店》當年上映首四日吸引四百多萬人觀影。（可樂電影提供）

同樣擁有甜美臉蛋的曹汝貞，1997年以模特兒身分出道後便開始接演電視劇，在劇中多半演出富家乖乖女的角色，讓她感到相當厭煩，因此在30歲那年接下情慾古裝電影《情慾對決》，飾演「春香」一角周旋在兩位男主角之間，親自演出多個「肉搏」場景，尺度非常大膽，據傳當時與她交往多年的男友因此與她分手，但曹汝貞卻靠著這部戲奪下富川國際奇幻影展的最佳女演員獎。

隨後曹汝貞又接演電影《後宮：色慾天下》，在劇中的尺度再創新高，不僅全裸演出還大膽挑戰「各種體位」，精湛的演技與火辣身材都讓觀眾為之驚艷，她也因此被封為「南韓第一艷星」。2019年她再度接下奉俊昊執導的電影《寄生上流》，飾演傻白甜富太太蓮喬，雖與男主角李善均也有揉胸激情戲，卻因此拿下春史電影獎、青龍電影節雙料影后，並在奧斯卡金像獎中勇奪4項大獎，揚名國際。

金高銀則擁有秀氣外表與空靈氣質，過去曾在《奶酪陷阱》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《The King：永遠的君主》多部夯劇中展現精湛的演技而獲得大批觀眾的喜愛。不過，金高銀其實在2012年剛出道時就曾演出情慾電影《銀嬌》（或譯：《蘿莉塔：情陷謬思》），而這部電影除了是她的首部作品外，金高銀也在其中大膽上空、激情裸露，並靠著它奪下大鐘獎、青龍獎等多座電影獎項的新人女演員獎，成功打開知名度。

近日在電視劇《二十五，二十一》中再度獲得矚目的金泰梨，剛出道時也曾演過「成人系」電影《下女的誘惑》。而當時的她，憑著精湛演技在1500位試鏡演員中嶄露頭角，並在劇中飾演陪伴在獨自繼承龐大財產的秀子小姐（金敏喜飾演）身旁的女僕「淑熙」，在其中大膽挑戰同性戀題材，與金敏喜在劇中互相試探、性感挑逗，讓觀眾看得血脈賁張，而她毫不怯場的表現也在業界獲得好評，在青龍電影獎、亞洲電影大獎中獲得「最佳新人獎」的殊榮，身價也跟著水漲船高。