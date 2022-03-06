37歲女星楊晨熙從兒童台「果凍姐姐」轉型成通告藝人，有商業頭腦的她近年投資居酒屋、餐酒館等副業獲利不少，使楊晨熙換了保時捷718 Cayman GTS 4.0車款，要價448萬，並在社群曬她水蛇腰長腿配上香長美照，無奈引來網友留言「sugar daddy給的」，讓楊晨熙不忍回嗆酸民。

楊晨熙對於酸民的留言在臉書表示，「怎麼還有人會質疑我現在擁有的是甚麽Sugar daddy 給的！認為自己37歲，不少人成就比她高的比比皆是，酸民應該要好想想為什麼我都能做到的，你卻做不到，而不是用酸葡萄心態說是sugar daddy 給的、伴遊飯局來的。」楊晨熙為此怒嗆酸民「難怪不會成功」。

而楊晨熙透露自己花錢觀念，她沒有炫富，單純就是很努力賺錢買我喜歡的東西！又剛好喜歡車不行嗎！且搭飛機坐高鐵不會選商務艙，因為她覺得那個錢可以花在更有用的地方！同時也澄清不是有三台車，是賣掉兩台換一台，因為養兩台太累！

最後，楊晨熙超不爽的認為靠自己努力取之正道賺來，還要被說有Sugar Daddy、飯局、伴遊等，那就請酸民找出證據來打臉，平民老百姓也是可以努力賺到錢，開好車買好房的好嗎？平民老百姓站起來才是對的！