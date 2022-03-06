知名導演兼演員明金成上月8日突發心因性休克，送醫後仍不治，享年51歲，當時他正陪產後不久的老婆Patty坐月子，留下妻子與一雙龍鳳胎，各界都感到心疼不已，明金成的告別式於本月1日舉行，事後擔任告別式總召的女星六月(蔡君茹)分享好友們齊聚吃圓滿餐的照片，惹來網友怒罵「歡樂什麼」，她也硬起來回嗆：「我們是用明導喜歡的方式吃圓滿餐」。

明金成驟逝，令外界都感到震驚與不捨，當時他的老婆Patty還沒出月子，但只能強打精神置辦老公身後事，所幸明金成生前人緣極佳，有眾多好友陪著Patty置辦一切，六月更是扛起告別式總召重任，順利在3月1日於台北市立第一殯儀館景行廳，送明金成最後一程，屈中恆代替親友感性誦讀追思文：「雖然你人生的這齣戲殺青了，但關於你曾伴隨我們人生這麼多場戲，將會不停在我們每個人的心裡上演，直到永遠」，在哀戚帶著溫馨的氣氛中，揮別明金成。

明金成告別式後，眾親友跟遺孀Patty一起吃圓滿餐。(翻攝自六月蔡君茹＊六月臉書)

隔天(3/2)，六月在臉書貼出明金成告別式當晚，眾好友齊聚吃圓滿餐的照片，包含遺孀Patty也在場，每個人都是笑臉入鏡，六月則寫下：「圓滿，一切盡在不言中」，沒想到這張聚餐照卻引發某網友批評：「你們現在這時刻是在歡樂什麼？？怪…」。

六月等人吃圓滿餐，被網友批評「是在歡樂什麼」。(取材自六月蔡君茹＊六月臉書)

該網友質疑六月一行人吃圓滿餐「是在歡樂什麼」，六月則解釋他們是用明金成喜歡的方式在吃圓滿餐，不覺得對方有多了解明金成或是與會的朋友們，「思念有很多種，不是只有悲傷或哭哭啼啼好嗎？」，該網友則說自己「傳統」，是心疼明導離開，「你們有你們的方式，…至少也P0他在你們身旁，一起舉杯跟大家說~~拜拜…一起怪我又怎樣啦」，六月這回不忍了，表示明金成老婆當天也跟他們一起用餐，反嗆：「我們就是希望大嫂繼續快樂過每一天！請你不要用你所謂的「傳統」來情緒勒索我們，感謝！」。