國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄6日新增1例本土確診個案，屬於宮廟旅遊團傳播鏈的匡列對象，職業為老新台菜十全店員工，於3月1日擔任左營區自助餐店確診一家人的桌邊服務員，因而不慎遭傳染確診，高市府防疫團隊共匡列餐廳員工、顧客共492人，其中449人採檢陰性，另43人檢驗中，但目前感染源仍不明。

高市府衛生局表示，根據疫調顯示，近日確診的左營區自助餐店一家人曾於3月1日到老新台菜十全店用餐，進而將病毒傳染給當時身為桌邊服務員的10多歲女子，該女4日遭匡列後，6日採檢確診，屬於無症狀患者，Ct值32.08，為了防堵疫情擴散，防疫團隊緊急匡列老新台菜十全店員工124人全數陰性，顧客368人，其中325人陰性，另外43人檢驗中。

衛生局也公布老新台菜確診員工的相關足跡，她曾於3月2日到3日在老新台菜工作，3月3日曾到鳳山區老牌周燒肉飯、老四川巴蜀麻辣燙中山店用餐，3月3日、4日深夜曾到咕嚕叫士司建國店用餐。