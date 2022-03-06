台南市中西區公所與文史學者合作，從5間百年歷史小學保存的上萬張老照片中，精選250張，12日在文創PLUS台南創意中心策展「府城老大人的小學時代」，其中1張1942年成功國小女學生學製「千人針」的集體裁縫照，曝光日本侵華時，後方動員女性為軍人祈福的皇民化思想行動。

台南市執行赤嵌曙光計畫整修赤嵌文化園區，為了古蹟挖掘，4年前暫時迫遷附近有百年歷史的成功國小，當地長輩十分不捨，經常淚訴幼年校園回憶，企盼老校早日遷回原址。

中西區公所在這樣的時空背景下，找來文史工作者王子碩合作，深入進學、成功、忠義、永福與協進5間平均百年歷史的小學校，找出保存已久的上萬張校園老舊照片，以電腦掃描保存，從中濃縮挑選250張照片，12日策展，展名為「府城老大人的小學時代」。

老照片重現當年男學生學農耕、女學生學裁縫的小學課程。其中一張1942年成功國小女學生集體上裁縫課照片，即是在日本侵華背景下，日本社會流行的「千人針」行動。

日本昭和政府軍國主義盛行，中日開戰後，在日本、朝鮮與台灣的街頭，會請路過的女性協助為前線軍人縫製的平安袋，用以祈福，演變成各公學校組愛國少女團一起製作「千人針」，傳達皇民化的愛國思想。

這場校園老照片展覽12日開展至25日，照片年代在1920年至1970年間，呈現日據時期與戰後時期的校園紀錄，分為5大主題，包括學校名稱與位置變遷，校園生活、校外旅行、校外活動與台南街景今昔對照。