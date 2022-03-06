台北市中山分局4日晚間破獲一家違法酒店，該店主打男客人進入包廂後，女服務生提供上空陪酒服務，及半套式性交易服務，警破門後，竟見現場10名坐檯小姐裸著上半身正在服務6名男客人，經警方帶回偵訊後，將人依妨害風化罪移送法辦，及違反社會秩序維護法妨害善良風俗裁罰。

臺北市政府警察局中山分局日前接獲線報，轄內某酒店有脫衣陪酒違法情事，便立即成立專案小組進行蒐證申請搜索票，經過連日埋伏，警方於4日晚間在長春路一間酒店突襲包圍，當場查獲多名坐檯小姐在包廂內上空陪酒。

經警方了解，該酒店主打脫衣陪酒，由幹部介紹客人前往消費，少爺趁女服務生進入包廂後一邊播放歌曲，女服務生在此時間內脫光衣物，秀舞磨蹭客人等赤裸上空陪酒，甚至提供半套性交易服務。

酒店廂秀舞暗藏春色 ，中山警查獲脫衣陪酒。(高佩琦翻攝)

警方在現場搜查5處包廂，帶回6名男客及10名女服務生，一併逮捕現場負責人及行政人員等6人，同時查扣營業所得、監視器設備等證物。警方訊後將負責人及5名員工依妨害風化罪嫌移送法辦，脫衣陪酒之10名女服務生及6名男客則依違反社會秩序維護法妨害善良風俗裁罰。

臺北市政府警察局中山分局表示，色情業者以各種不同模式經營，並設置嚴密監控系統，以規避警方之查緝，惟警方掃除色情之信心與決心，絕不會有絲毫鬆懈，呼籲不法業者勿心存僥倖，以身試法。