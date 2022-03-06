俄羅斯總統普丁昨（5）日向西方警告，任何針對俄烏戰事的制裁形同宣戰，他也嗆聲，任何國家如果在烏克蘭領空劃設禁航區，將會被視為介入武裝衝突。值得注意的是，他是在與一群俄羅斯航空（Aeroflot）空姐會晤時做出上述嚴厲警告，現場美女如雲、畫面看來一派輕鬆，鮮明對比讓外國記者形容「詭異」，也有旅遊顧問指出，難道這群空姐不知道自己即將大難臨頭，因為俄羅斯航空已經宣布停飛國際線。

Putin in the mood for jokes again during his meeting with female staff of state airline Aeroflot. “Masha showed me how the controls work. I moved some joysticks, it was really great,” he said. pic.twitter.com/Jtl62jxN7l — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 5, 2022

Putin on Russia’s military operation in Ukraine: “It’s going entirely according to plan. Everything is being done the way our General Staff planned it.” But Russia has suffered huge resistance from a Ukrainian population it claims to be liberating. pic.twitter.com/hLHCBSFTRp — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 5, 2022

綜合英國廣播公司（BBC）、比利時航空新聞網站Aviation24. be報導，普丁昨日在俄羅斯航空訓練中心與一群空姐會晤期間，宣布西方針對俄烏戰事的制裁形同宣戰，同時警告在烏克蘭領空劃設禁航區，將被莫斯科視為介入武裝衝突。

他也強調俄羅斯在烏克蘭的「軍事行動」按照計畫進展順利，聲稱在烏克蘭作戰的士兵是在「為我們孩子的未來奮鬥」。

普丁5日與一票俄羅斯航空（Aeroflot）空姐餐敘，他與空姐們的距離並不像先前和法國馬克宏對坐那樣遙遠。（圖／美聯社、克里姆林宮提供）

根據現場畫面，普丁發表談話時同樣坐在一道長桌前，不過不同於先前他與法國總統馬克宏會面時、兩人坐在長桌的兩端，他昨日坐在長桌正中間，十多名長相、打扮標緻的空姐依序在他身旁入座，現場氣氛看來相當輕鬆。

普丁5日與一票俄羅斯航空（Aeroflot）空姐餐敘，他向空姐獻花、祝賀即將到來的國際婦女節。（圖／路透社、克里姆林宮提供）

美國廣播公司新聞網（ABC News）駐莫斯科記者芮維爾（Patrick Reevell）發布推文評論，指出普丁在一群受訓空姐面前合理化侵略烏克蘭的舉動，感覺相當「詭異」。

So Putin is now on TV explaining his justifications for the invasion of Ukraine to a room full of Russian trainee air stewardesses...

Bizarre… pic.twitter.com/LC6Uux3aiC — Patrick Reevell (@Reevellp) March 5, 2022

另外，美國旅遊顧問柯林特（Matthew Klint）也撰文指出，難道這群空姐不知道她們很快將面臨苦難？在西方國家關閉領空、禁止俄羅斯航班飛行後，俄羅斯航空已經宣布，停飛白俄羅斯以外的國際航線，「這些空姐知道飛巴黎、紐約的日子沒了嗎？她們對於要被裁員、或是在嚴冬下飛往海參崴（Vladivostok）感到興奮嗎？」

普丁5日與一票俄羅斯航空（Aeroflot）空姐餐敘，現場美女如雲。（圖／美聯社、克里姆林宮提供）

他更評論，普丁選擇此時與空姐會晤的舉動相當不尋常。